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2 часа назад

Погода в Москве: Названы сроки аномального тепла в Москве

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Аномально теплая погода сохранится в Москве минимум до 20 февраля. Такие сроки назвала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с ТАСС.

Названы сроки аномального тепла в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Больше всего превышение [температуры] над нормой [ожидается] в центре европейской части России и на северо-западе. На юге аномалия — [превышение нормы на] четыре-шесть градусов, то есть тоже теплая погода», — отметила специалист.

Метеоролог подчеркнула, что установившаяся температура сохранится с 11 по 20 февраля.

Ранее на День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, москвичам пообещали весеннюю погоду. Температура воздуха ожидается выше нормы на восемь градусов — до трех градусов тепла.

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