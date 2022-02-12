Названы сроки аномального тепла в Москве

Аномально теплая погода сохранится в Москве минимум до 20 февраля. Такие сроки назвала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с ТАСС.
«Больше всего превышение [температуры] над нормой [ожидается] в центре европейской части России и на северо-западе. На юге аномалия — [превышение нормы на] четыре-шесть градусов, то есть тоже теплая погода», — отметила специалист.
Метеоролог подчеркнула, что установившаяся температура сохранится с 11 по 20 февраля.
Ранее на День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, москвичам пообещали весеннюю погоду. Температура воздуха ожидается выше нормы на восемь градусов — до трех градусов тепла.