Россиянам назвали сроки прихода весны

Метеорологическая весна в Европейской части России в этом году наступит немного раньше, но говорить о приходе весны в феврале еще рано. Об этом изданию «Взгляд» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, средняя температура в первой декаде февраля на 3,1 градуса превысила многолетние значения, и в ближайшие 5-7 дней эта тенденция продолжится – температура будет на 5-8 градусов выше нормы.
«На этих выходных температура может опуститься в ночное время до минус двух–семи градусов. Днем столбики термометров все равно будут стремиться к нулевым отметкам, иногда переходя в слабооттепельные значения. Говорить о каких-то февральских морозах не приходится», - сказал Тишковец.
По словам синоптика, нормой в феврале считается ночная температура минус 11,1 градуса, а дневная – минус 4 градуса. В ближайшее время таких морозов не ожидается.
«То, что я вижу до конца месяца, температура так и не сумеет вернуться в климатическое русло и останется существенно выше своей многолетней нормы. Такие температурные показатели соответствуют норме марта. Природа, можно сказать, перенесла нас на месяц вперед», - сообщил специалист.
При этом он отметил, что назвать нынешнюю погоду весенней нельзя, так как весна характеризуется не только температурой, но и большим количеством солнца, степенью промерзания почвы и более низкими сугробами.
Тишковец прогнозирует, что и март будет на 2-3 градуса теплее нормы, и метеорологическая весна в этом году придет немного раньше. Обычно это происходит 27 марта, когда среднесуточная температура начинает превышать нулевую отметку.
«В этом году весна придет раньше, но сказать, насколько, пока сложно. Снежный покров по норме сходит к 12 апреля. Думаю, эти два срока (27 марта и 12 апреля) чуть сдвинутся влево, но ненамного. Максимум на недельку», - резюмировал Евгений Тишковец.