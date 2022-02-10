Россиянам назвали сроки прихода весны

Метеорологическая весна в Европейской части России в этом году наступит немного раньше, но говорить о приходе весны в феврале еще рано. Об этом изданию «Взгляд» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, средняя температура в первой декаде февраля на 3,1 градуса превысила многолетние значения, и в ближайшие 5-7 дней эта тенденция продолжится – температура будет на 5-8 градусов выше нормы.

«На этих выходных температура может опуститься в ночное время до минус двух–семи градусов. Днем столбики термометров все равно будут стремиться к нулевым отметкам, иногда переходя в слабооттепельные значения. Говорить о каких-то февральских морозах не приходится», - сказал Тишковец.

По словам синоптика, нормой в феврале считается ночная температура минус 11,1 градуса, а дневная – минус 4 градуса. В ближайшее время таких морозов не ожидается.

«То, что я вижу до конца месяца, температура так и не сумеет вернуться в климатическое русло и останется существенно выше своей многолетней нормы. Такие температурные показатели соответствуют норме марта. Природа, можно сказать, перенесла нас на месяц вперед», - сообщил специалист.

При этом он отметил, что назвать нынешнюю погоду весенней нельзя, так как весна характеризуется не только температурой, но и большим количеством солнца, степенью промерзания почвы и более низкими сугробами.

Тишковец прогнозирует, что и март будет на 2-3 градуса теплее нормы, и метеорологическая весна в этом году придет немного раньше. Обычно это происходит 27 марта, когда среднесуточная температура начинает превышать нулевую отметку.