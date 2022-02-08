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27 минут назад

Погода в России: Синоптик пообещал россиянам один из самых теплых февралей за все столетие

Елена Прошина

Метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов считает, что февраль 2022 года может войти в пятерку самых теплых февралей XXI века, пишет Ura.ru.

Россиян ждет теплый февраль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Февраль 2022 года может войти в пятерку самых теплых февралей XXI века, так как в ближайшие пять дней показатели будут превышать норму на 6—9 градусов”, - пояснил синоптик.

По его словам, в эти дни в Москве и практически во всем Центральном федеральном округе температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. Такая погода сохранится до субботы, 12 февраля. Далее со среды температура вновь будет плюсовой, высота снежного покрова просядет на 10 см.

Шувалов добавил, что с начала века средняя месячная температура февраля уже превышала норму на пять—шесть градусов. Так, выше нормы на пять градусов было в 2000, в 2002, 2008, 2019 годах, а в 2020 году — на шесть градусов.

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