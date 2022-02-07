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5 часов назад

Погода в Москве: Москвичам пообещали первую оттепель в преддверии весны

Мослентаиещё 1

Москвичам пообещали первую оттепель в преддверии весны. Информация об этом появилась на портале «Метеоновости».

Москвичам пообещали первую оттепель в преддверии весны
Фото: Дмитрий Духанин / КоммерсантъДмитрий Духанин / Коммерсантъ

Источник сообщил, что первая неделя февраля в столичном регионе была снежной, но в то же время аномально теплой. Однако в ночь на субботу, 6 февраля, столбики термометров показали 10 градусов мороза, приблизившись к климатической норме.

На предстоящей неделе в московском регионе ожидается противостояние циклона и антициклона. До пятницы, 11 февраля, в столице ожидается облачная погода, мокрый снег и осадки, при этом их количество не будет значительным. Однако на дорогах образуется снежная каша, которая может помешать и пешеходам, и автомобилистам.

Температура воздуха в ночные часы составит от минус пяти до нуля градусов, в дневные — от плюс трех до двух. Атмосферное давление прогнозируется пониженное, ветер будет умеренным с усилением до 10-12 метров в секунду в конце рабочей недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам погоду, характерную для середины марта.

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