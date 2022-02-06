Снегопад осложнит обстановку на дорогах Петербурга 7 февраля

Понедельник на территории Петербурга и Ленинградской области будет облачным, снежным и крайне разнообразным по температуре. По информации ГУ МЧС, ночью 7 февраля в Северной столице ожидается южный, юго-восточный ветер 6-11 м/c, днем — восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Термометры покажут не более одного градуса тепла и не менее одного градуса мороза.