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3 часа назад

Снегопад осложнит обстановку на дорогах Петербурга 7 февраля

Понедельник на территории Петербурга и Ленинградской области будет облачным, снежным и крайне разнообразным по температуре. По информации ГУ МЧС, ночью 7 февраля в Северной столице ожидается южный, юго-восточный ветер 6-11 м/c, днем — восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Термометры покажут не более одного градуса тепла и не менее одного градуса мороза.

Снегопад осложнит обстановку на дорогах Петербурга 7 февраля
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пресс-служба спасательного ведомства подчеркнула, что на западе Петербурга пойдет снег, в некоторых районах сильный.

С началом зимнего периода в Северной столице администрация губернатора Александра Беглова не может должным образом справиться с уборкой дорог. В результате увеличилось число аварий. Однако глава города не обращает на это внимание.

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