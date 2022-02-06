«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе

В Московской обалсти и столице до 14 часов 8 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Фото: © РИАМО, Александр Манзюк © РИАМО, Александр Манзюк

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории почти всего Центрального федерального округа, кроме Липецкой области.