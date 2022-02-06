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1 час назад

Погода в Москве: «Желтый» уровень опасности из‑за гололедицы продлили в Московском регионе по 8 февраля

В Московской обалсти и столице до 14 часов 8 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе
Фото: © РИАМО, Александр Манзюк© РИАМО, Александр Манзюк

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории почти всего Центрального федерального округа, кроме Липецкой области.

7 февраля в регионе будет облачная погода, пройдут небольшой снег, мокрый снег, прогнозируется гололедица. Ночью ожидается минус 4 – минус 2 градуса, днем — от минус 1 до плюс 1 градуса.Облачная погода и гололедица сохранятся в Московском регионе и 8 февраля. Также прогнозируются небольшие осадки. Ночью температура будет минус 2 – 0 градусов, днем столбики термометров поднимутся до плюс 1 – плюс 3 градусов.

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