Уже на следующей неделе воздух прогреется до 5 градусов тепла.

«Можно с большой степенью уверенности говорить, что в течение всей рабочей недели температура будет выше нормы на 8-10 градусов», — отметил синоптик.

В воскресенье, 6 февраля, в столице ожидается снегопад и усиление ветра. А в понедельник, 7 февраля, воздух в Москве прогреется до плюс одного градуса.