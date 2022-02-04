Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные.
«Ночью в Москве температура опустится от 10 до 15 градусов ниже нуля. В центре будет на 2 — 3 градуса выше, в спальных районах — до -17 ˚С», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, в субботу днём максимальная температура составит -5...-7 ˚С, в воскресенье потеплеет до -2...-4 ˚С.
Также ожидается небольшой снег.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики спрогнозировали снег с дождём на Кубани в ближайшие дни.