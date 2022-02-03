Над Москвой появилось «ложное солнце»

В результате противодействия двух циклонов и двух антициклонов над Москвой сегодня можно было наблюдать паргелий («ложное солнце»). Об этом заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, это явление нельзя назвать исключительно редким, однако наблюдается оно все же нечасто.
«Для зимы это довольно уникальное оптическое явление, которое возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые как перышки по небосводу», - рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».
Кроме того, появлению «ложного солнца» способствовало и то, что Москва сегодня находится в барической седловине, отметил Евгений Тишковец.
«Это синоптическая ситуация, когда на карте погоды отмечается барический квартет из двух циклонов и двух антициклонов. В нашем случае это циклоны на севере и юге, антициклоны – на западе и востоке, а столичный регион – в самом эпицентре», - пояснил синоптик.
Он также выразил уверенность, что облака, способствовавшие преломлению света, принесут в Москву снег.
31 января на фоне снегопада в Москве было задержано или отменено более 50 авиарейсов. Так, в аэропорту Шереметьево отменили 29 рейсов и три рейса было задержано, во Внуково шесть рейсов задержали. А в аэропорту Домодедово отменили три рейса и еще восемь задержали.