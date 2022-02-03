Над Москвой появилось «ложное солнце»

В результате противодействия двух циклонов и двух антициклонов над Москвой сегодня можно было наблюдать паргелий («ложное солнце»). Об этом заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам синоптика, это явление нельзя назвать исключительно редким, однако наблюдается оно все же нечасто.

«Для зимы это довольно уникальное оптическое явление, которое возникает в результате преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые как перышки по небосводу», - рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».

Кроме того, появлению «ложного солнца» способствовало и то, что Москва сегодня находится в барической седловине, отметил Евгений Тишковец.

«Это синоптическая ситуация, когда на карте погоды отмечается барический квартет из двух циклонов и двух антициклонов. В нашем случае это циклоны на севере и юге, антициклоны – на западе и востоке, а столичный регион – в самом эпицентре», - пояснил синоптик.

Он также выразил уверенность, что облака, способствовавшие преломлению света, принесут в Москву снег.