Выход в снег из электрички в Краснодарском крае сняли на видео

На кадрах видно, как три пассажирки, выходят в прямом смысле в снежный сугроб, который образовался из-за сильной метели - полуметровые сугробы нарастали за считанные часы. Интересно, что сначала видео распространилось с другой географической отметкой. Интернет СМИ писали, что инцидент произошел на станции «Зубчаниновка» в Самарской области, однако пресс-служба Куйбышевской железной дороги (местный филиал РЖД) информацию опровергла, предоставив доказательства.