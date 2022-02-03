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6 часов назад

Выход в снег из электрички в Краснодарском крае сняли на видео

Пассажиры электрички, выходящие на станции «Гойтх» Туапсинского района Краснодарского края, утонули в сугробе. Видео публикует telegram-канал «РИА Новости».

На кадрах видно, как три пассажирки, выходят в прямом смысле в снежный сугроб, который образовался из-за сильной метели - полуметровые сугробы нарастали за считанные часы. Интересно, что сначала видео распространилось с другой географической отметкой. Интернет СМИ писали, что инцидент произошел на станции «Зубчаниновка» в Самарской области, однако пресс-служба Куйбышевской железной дороги (местный филиал РЖД) информацию опровергла, предоставив доказательства.

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