Землю накрыла волна сильнейших магнитных бурь

Волна магнитных бурь начала накрывать Землю, сообщает телеканал РЕН ТВ. Причиной серии магнитных бурь стала вспышка на Солнце, которая произошла 30 января.

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Первый поток заряженных частиц достиг Земли утром 2 февраля. В ночь на 3 февраля ожидается второй, более сильный удар. Он может стать причиной сбоя в работе энергосистем и отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Геннадий Мышкин рассказал о людях из групп риска, которые подвержены воздействию магнитных бурь.

По его словам, в большей степени влиянию магнитных бурь подвержены пациенты пожилого возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, центральной нервной системы и периферической нервной системы. Здоровые люди тоже могут чувствовать отклонения, например, усталость и сонливость.