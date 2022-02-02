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9 часов назад

Землю накрыла волна сильнейших магнитных бурь

Волна магнитных бурь начала накрывать Землю, сообщает телеканал РЕН ТВ. Причиной серии магнитных бурь стала вспышка на Солнце, которая произошла 30 января.

Землю накрыла волна сильнейших магнитных бурь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый поток заряженных частиц достиг Земли утром 2 февраля. В ночь на 3 февраля ожидается второй, более сильный удар. Он может стать причиной сбоя в работе энергосистем и отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Геннадий Мышкин рассказал о людях из групп риска, которые подвержены воздействию магнитных бурь.

По его словам, в большей степени влиянию магнитных бурь подвержены пациенты пожилого возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, центральной нервной системы и периферической нервной системы. Здоровые люди тоже могут чувствовать отклонения, например, усталость и сонливость.

Кроме того, по словам Мышкина, магнитные бури могут негативно влиять на людей, работающих в ночную смену, и водителей-дальнобойщиков.

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