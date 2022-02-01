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1 час назад

Землю накроет волна солнечной плазмы

В среду, 2 февраля, Землю достигнет выброшенная Солнцем волна плазмы, которая спровоцирует магнитные бури среднего уровня. Они продлятся два дня, сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды.

Землю накроет волна солнечной плазмы
Фото: ReutersReuters

Уточняется, что облако вещества было выброшено Солнцем 30 января в ходе вспышки средней силы – класса М. Вспышка продлилась более четырех часов и была направлена в сторону Земли.

По предположениям специалистов, облако плазмы достигнет Земли утром по московскому времени, а на протяжении 2-3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.

В то же время, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается лишь в 40%, а ее уровень рассчитывается как G1 – самый слабый.

Напомним, всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

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