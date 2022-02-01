Землю накроет волна солнечной плазмы

В среду, 2 февраля, Землю достигнет выброшенная Солнцем волна плазмы, которая спровоцирует магнитные бури среднего уровня. Они продлятся два дня, сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды.
Уточняется, что облако вещества было выброшено Солнцем 30 января в ходе вспышки средней силы – класса М. Вспышка продлилась более четырех часов и была направлена в сторону Земли.
По предположениям специалистов, облако плазмы достигнет Земли утром по московскому времени, а на протяжении 2-3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.
В то же время, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается лишь в 40%, а ее уровень рассчитывается как G1 – самый слабый.
Напомним, всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.