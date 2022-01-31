В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
57 минут назад

Россиянам предсказали аномальный февраль

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в феврале в России будет тепло. Как сообщает ТАСС, температура выше нормы ожидается во всех регионах, кроме Чукотки.

Россиян предупредили об аномальном феврале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам синоптика, особенно теплым февраль будет в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии и на Урале.

Москвичам пообещали рекордные сугробы

Также Вильфанд подчеркнул, что это не означает, что весь месяц будет «монотонно» теплым и периоды похолодания непременно будут. Кроме того, ряд регионов России ожидает аномальное количество осадков.

«Западная часть европейской части России, Тверская, Брянская области - тут прогнозируется осадков больше нормы. На юге Западной Сибири, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области и юге Дальнего Востока, юг Хабаровского края, Амурская область, Приморский край — тут избыток тоже прогнозируется. В Якутии и северной половине Хабаровского края ожидается дефицит осадков», — заключил метеоролог.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители