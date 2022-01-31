Россиян предупредили об аномальном феврале

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в феврале в России будет тепло. Как сообщает ТАСС, температура выше нормы ожидается во всех регионах, кроме Чукотки.

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По словам синоптика, особенно теплым февраль будет в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии и на Урале.

Также Вильфанд подчеркнул, что это не означает, что весь месяц будет «монотонно» теплым и периоды похолодания непременно будут. Кроме того, ряд регионов России ожидает аномальное количество осадков.