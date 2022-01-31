«Однако об этом ещё преждевременно говорить, потому что ещё множество других факторов предстоит оценить, — пояснил глава Гидрометцентра. - Например, глубину промерзания почвы, её насыщенность влагой, циркуляцию воздушных масс и другие. Но производить расчёты и анализировать эти факторы можно только в конце февраля — марте, а не сейчас».