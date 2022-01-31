Последний месяц зимы в России ожидается тёплым, прогнозируют в Гидрометцентре. Так, температура выше или около нормы ожидается в Приволжском федеральном округе, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии, на Урале, рассказал глава службы Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.
Исключением станет Чукотский автономный округ, уточнил метеоролог.
Несмотря на такой прогноз, периоды похолодания в феврале в России будут. При этом в ряде регионов ожидается аномальное количество осадков.
Речь идёт о западе европейской части страны, юге Западной Сибири и юге Дальнего Востока, пояснил Вильфанд. В Якутии и на севере Хабаровского края, напротив, ожидается дефицит осадков.
Ранее в интервью «Парламентской газете» Вильфанд указал, что количество выпавшего снега не влияет на погоду в дальнейшем, но может оказать влияние на весеннее половодье.
«Однако об этом ещё преждевременно говорить, потому что ещё множество других факторов предстоит оценить, — пояснил глава Гидрометцентра. - Например, глубину промерзания почвы, её насыщенность влагой, циркуляцию воздушных масс и другие. Но производить расчёты и анализировать эти факторы можно только в конце февраля — марте, а не сейчас».