В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
48 минут назад

Вильфанд прогнозирует теплый февраль в России

Последний месяц зимы в России ожидается тёплым, прогнозируют в Гидрометцентре. Так, температура выше или около нормы ожидается в Приволжском федеральном округе, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии, на Урале, рассказал глава службы Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

Исключением станет Чукотский автономный округ, уточнил метеоролог.

Несмотря на такой прогноз, периоды похолодания в феврале в России будут. При этом в ряде регионов ожидается аномальное количество осадков.

Речь идёт о западе европейской части страны, юге Западной Сибири и юге Дальнего Востока, пояснил Вильфанд. В Якутии и на севере Хабаровского края, напротив, ожидается дефицит осадков.

Москвичам пообещали рекордные сугробы

Ранее в интервью «Парламентской газете» Вильфанд указал, что количество выпавшего снега не влияет на погоду в дальнейшем, но может оказать влияние на весеннее половодье.

«Однако об этом ещё преждевременно говорить, потому что ещё множество других факторов предстоит оценить, — пояснил глава Гидрометцентра. - Например, глубину промерзания почвы, её насыщенность влагой, циркуляцию воздушных масс и другие. Но производить расчёты и анализировать эти факторы можно только в конце февраля — марте, а не сейчас».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители