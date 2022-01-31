Циклон «Надя» обрушился на Калининградскую область

На Калининградскую область обрушился циклон «Надя». Как сообщает «КП», скорость ветра достигала 30 м/c, в Калининграде повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач, а с домов срывало кровлю.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Жители Зеленоградска, города-курорта на берегу Балтийского моря, публиковали в сети видео с разбушевавшимся морем — на кадрах видно, что столбы воды от прибоя поднимаются в высоту до нескольких десятков метров. Отмечается, что сильный ветер сопровождался метелью, что делало погодную обстановку еще хуже.

Шторм стал уже пятым с начала 2022 года в Калининградской области. Ранее в регионе уже отмечались нарушения электроснабжения и перекрытия дорог из-за стихии.