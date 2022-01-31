Москвичам пообещали рекордные сугробы

"Наступающий североатлантический циклон "Надя" будет капризнее своей предшественницы "Марии" и принесет снега вдвое больше. <...> За двое суток выпадет около 10 мм осадков, что составляет 1/4 от месячной нормы. Такие снегопады, безусловно, оставят заметный след, и сугробы в столице впервые вырастут до 50-52 см, что близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 см", - написал Тишковец в воскресенье на своей странице в Instagram.