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36 минут назад

Синоптик предупредил москвичей и жителей других регионов об опасной погоде

Циклон принесет опасную погоду в Московскую, Псковскую, Ленинградскую, Брянскую, Калининградскую и Орловскую области, Краснодарский край и Крым в воскресенье, 30 января. Ожидаются сильные осадки, ветер, метели и снегопады. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Россиян предупредили об опасной погоде в ряде регионов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Циклон, который приближается к Москве, обусловит также опасные события в Калининградской области и на юге европейской части страны. В Калининградской области прогнозируется очень сильный ветер, достигающий 28 метров в секунду. В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 метров в секунду. Будет подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. Это самый тревожный регион, — рассказал он.

Синоптик отметил, что сильный снег ожидается и в Ленинградской и Псковской областях 30 января, а в Крыму — сильный дождь и мокрый снег.

Также циклон принесет сильный снег в Московскую, Орловскую и Брянскую области в ближайшие два дня. В Москве метель начнется во второй половине дня воскресенья.

— Если еще утром снег и ветерок будут умеренные, то уже во второй половине дня они заметно усилятся. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, так что начнутся метели. Снег продолжится и в понедельник, 31 января, — отметил Вильфанд, передает ТАСС.

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни. Жителей столицы ждет облачная погода, местами с небольшим снегопадом. Так, в воскресенье температура в дневное время будет держаться в диапазоне минус два–четыре градуса. Ночью в Москве похолодает до минус шести.

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