На Москву обрушится пятидневный снегопад

Москва попеременно окажется в зоне действия двух циклонов с женскими именами, в результате чего в столице в течение пяти дней будут идти снегопады и метели. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

Уточняется, что североатлантический циклон "Мария" начнет оказывать влияние на погоду в Москве уже 28 января.

"Это значит, что начнется снег, который во второй половине дня усилится. <…> Закружит метель, видимость ухудшится до 2 километров. Выпадет до 3 миллиметров осадков", - уточнил эксперт.

Он также добавил, что 29 января, интенсивность снегопадов усилится, а это в свою очередь приведет к сокращению видимости до километра. За день выпадет еще 5 миллиметров осадков.

При этом 30 января, снегопад сначала ослабнет, однако позднее резко усилится с приходом циклона "Надя".

К 31 января, российская столица окажется в центре этого циклона. В результате за сутки понедельника количество осадков увеличится до 7 миллиметров.

"Показания барометров обрушатся до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - подчеркнул Тишковец.

Кроме того, он уточнил, что на пятый день столичный регион затронут только кратковременные снегопады.