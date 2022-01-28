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2 часа назад

Погода в Москве: Москвичей предупредили о порывистом ветре и метели

Облачная погода со снегом прогнозируется в столичном регионе в пятницу, 28 января. Такая информация представлена на сайте Гидрометцентра РФ.

Москвичей предупредили о порывистом ветре и метели
Фото:  Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Днем температура воздуха в Москве составит от -6 до -4 градусов. При этом в ночь на субботу, 29 января, столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза. Синоптики ожидают, что в столице будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Это создаст условия для появления метели на улицах города. В Московской области в пятницу, 28 января, температура воздуха составит до -9 градусов. В ночные часы в некоторых районах может похолодать до -10 градусов.

Атмосферное давление в регионе зафиксируется на отметке 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение действует до 21:00 субботы, 29 января.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в конце января. По словам специалиста, в столице будет идти снег, из-за чего высота сугробов вырастет на 5 сантиметров.

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