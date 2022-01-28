Москвичей предупредили о порывистом ветре и метели

Днем температура воздуха в Москве составит от -6 до -4 градусов. При этом в ночь на субботу, 29 января, столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза. Синоптики ожидают, что в столице будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Это создаст условия для появления метели на улицах города. В Московской области в пятницу, 28 января, температура воздуха составит до -9 градусов. В ночные часы в некоторых районах может похолодать до -10 градусов.