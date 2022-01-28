В Москве начался снегопад. Предстоящие пятидневные снегопады принесли циклоны "Мария" и "Надя".

Фото: Москва 24/Юлия Иванко Москва 24/Юлия Иванко

Сообщается, что из-за североатлантического циклона "Мария" видимость на дорогах упадет до 2 километров. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается метель и выпадение осадков до 3 миллиметров.

В субботу, 29 января, в столице ожидается 5 миллиметров осадков. При этом видимость временами будет только ухудшаться и может упасть до 1 километра.

В связи с непогодой трудности будут наблюдаться в центральной части города, особенно там, где есть подъемы – на эстакадах и мостах из-за образования гололеда, предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Москвичей по возможности попросили пересесть на общественный транспорт, это, как уточнили в Дептрансе, поможет коммунальщикам оперативнее убрать улицы города.

Однако, если отказаться от поездок на личном авто нет возможности, автомобилистам следует быть внимательнее: держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефоны.

В Комплексе городского хозяйства столицы отметили, что специалисты метеослужбы без перерывов следят за погодными условиями

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в сообщении.

Обо всех регламентных работах по содержанию улично-дорожной сети москвичей будут информировать дополнительно.

Ранее сообщалось, что своего пика циклон достигнет в понедельник, 31 января. В этот день выпадет до 7 миллиметров осадков, а сугробы вырастут до полуметровой высоты. Кроме того, упадет и атмосферное давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Снег будет идти и во вторник, 1 февраля, но с меньшей интенсивностью. В начале нового месяца синоптики прогнозируют выпадение осадков до 3 миллиметров.