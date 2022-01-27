Москвичей ждут полуметровые сугробы на выходных

Синоптики предупредили жителей Москвы о длительных снегопадах, которые принесут половину месячных осадков, сообщают СМИ.
«Наступившее затишье в атмосфере Центральной России будет недолгим, и жителей региона ждет период затяжных снегопадов», – объяснили синоптики.
Так, по словам синоптика Евгения Тишковца в пятницу москвичей ждет циклон «Мария». Он ухудшит видимость до 2 километров и принесет в столицу метель. В субботу снегопад еще больше усилится. Несмотря на небольшое расслабление к вечеру, в воскресенье придет циклон «Надя». Этот снегопад может создать сугробы до полуметра высотой, сообщает РИА «Новости».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что синоптики предупредили об аномальной погоде на территории России в феврале.