Москвичей ждут полуметровые сугробы на выходных

Так, по словам синоптика Евгения Тишковца в пятницу москвичей ждет циклон «Мария». Он ухудшит видимость до 2 километров и принесет в столицу метель. В субботу снегопад еще больше усилится. Несмотря на небольшое расслабление к вечеру, в воскресенье придет циклон «Надя». Этот снегопад может создать сугробы до полуметра высотой, сообщает РИА «Новости».