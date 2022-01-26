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15 часов назад

Погода в Москве: Еще 8 мм осадков может выпасть в Москве до конца недели

В Москве 28-29 января ожидаются снегопады, в результате которых может выпасть до 8 мм осадков. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Еще 8 мм осадков может выпасть в Москве до конца недели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В пятницу, с приближением с северо-запада очередного циклона, вновь пойдет снег, понемногу ослабляя морозы. В последний рабочий день недели выпадет порядка 2-3 мм осадков, при этом температура ожидается на 1-1,5 градуса выше, чем накануне. В субботу снегопады могут принести до 5 мм осадков», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 30 января снег ослабеет, а температурный режим в столице изменится незначительно.

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