Еще 8 мм осадков может выпасть в Москве до конца недели

«В пятницу, с приближением с северо-запада очередного циклона, вновь пойдет снег, понемногу ослабляя морозы. В последний рабочий день недели выпадет порядка 2-3 мм осадков, при этом температура ожидается на 1-1,5 градуса выше, чем накануне. В субботу снегопады могут принести до 5 мм осадков», - говорится в сообщении.