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22 часа назад

Погода в Москве: В столичном регионе повысится атмосферное давление

В Москве и Подмосковье продолжается зима. Сугробы растут, гололедица не покидает улицы, но особых холодов нет. Поэтому те, кого не пугают снежные заносы, ходят гулять, кататься на лыжах и заниматься другой уличной активностью в любую погоду. Издание «Метеоновости» рассказало о том, какой будет погода в воскресенье.

В столичном регионе повысится атмосферное давление
Фото: "Вести Подмосковья""Вести Подмосковья"

В Москве столбики термометров опустятся до -7 градусов, в Подмосковье, как и всегда, будет чуть прохладнее – около -10 градусов. Ветер ожидается восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление превысит норму и в середине дня составит 765 мм ртутного столба.

Более 2 тысяч спецмашин устраняют последствия снегопада в Московской области. В связи с нынешними погодными условиями дорожным службам снова приходится работать в усиленном режиме. С утра субботы обработано уже более 9 тысяч километров дорожной сети.

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