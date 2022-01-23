В столичном регионе повысится атмосферное давление

В Москве и Подмосковье продолжается зима. Сугробы растут, гололедица не покидает улицы, но особых холодов нет. Поэтому те, кого не пугают снежные заносы, ходят гулять, кататься на лыжах и заниматься другой уличной активностью в любую погоду. Издание «Метеоновости» рассказало о том, какой будет погода в воскресенье.

Фото: "Вести Подмосковья" "Вести Подмосковья"

В Москве столбики термометров опустятся до -7 градусов, в Подмосковье, как и всегда, будет чуть прохладнее – около -10 градусов. Ветер ожидается восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление превысит норму и в середине дня составит 765 мм ртутного столба.