В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
19 часов назад

Погода на Кубани: Высота сугробов в Краснодаре побила рекорд

Рекордная высота сугробов зарегистрирована в Краснодаре - 41 см, что является максимумом за всю историю метеонаблюдений, сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Высота сугробов в Краснодаре побила рекорд
Фото: ТАССТАСС

"В Москве сугробы в 1,5 [раза] выше нормы, до конца месяца вырастут до полуметра. Рекорд по сугробам на юге России: в Краснодаре впервые за всю метеоисторию 41 см (прежний рекорд 40 см)", - написал Тишковец.

Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в субботу сообщил, что количество осадков, которые выпали в Краснодаре за первые две декады января, на 35% превысило норму. Высота снежного покрова была зафиксирована на уровне 24 см, в воскресенье администрация города сообщила о сугробах до 30 см.

В 34 городах и районах Краснодарского края в субботу в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. метров, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.

Погода,Общество,Новости Кубани,Евгений Тишковец,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители