Москвичей предупредили об опасной погоде

В российской столице и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Причиной этому стала гололедица, сообщают на сайте Гидрометцентра.
По словам синоптиков, предупреждение будет действовать вплоть до полуночи 23 января.
Ранее "Свободная пресса" приводила сообщение синоптиков о страшных аномалиях февраля 2022 года. Как предупреждают метеорологи, последний месяц сезона будет ужасным.
Февраль в этом году будет аномальным, а начнёт его лихорадить температурными перепадами уже в самом начале. При этом специалисты добавили, что точность долгосрочных прогнозов равна не более 60 процентов.