Метеоролог объяснила резкое похолодание в Москве

«Это можно объяснить тем, что к нам поступает холодный воздух с запада. В середине дня будет около 8 градусов мороза. В целом температура воздуха будет держаться на отметке –6...–8 градусов. Погода в столице будет достаточно комфортной, без осадков, правда, такая погода задержится ненадолго, и уже вечером будет влияние циклона», — отметила Волосюк.