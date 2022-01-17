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5 часов назад

Погода в Москве: Москвичей призвали к внимательности на дорогах из-за непогоды

Столичным автомобилистам следует быть осторожнее на дорогах из-за непогоды. Об этом столичный Дептранс написал в своем телеграм-канале.

Москвичей призвали к внимательности на дорогах из-за непогоды
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"По данным синоптиков, сегодня и завтра в столице ожидаются местами снег, метель и гололедица. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах", – говорится в публикации.

Водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, не совершать резкие маневры и не использовать смартфоны за рулем.

В департаменте уточнили, что столичный транспорт работает без перебоев. Свыше 2 тысяч сотрудников активно чистят снег у вестибюлей метро. С открытых участков путей снег убирают до 20 машин.

Трамваи также работают штатно. В преддверии непогоды специалисты проверили каждый вагон. На маршрутах работают специальные вагоны-снегоочистители – они регулярно очищают пути от снега.

"Однако из-за сложной дорожной ситуации и мелких ДТП в разных районах города могут наблюдаться незначительные задержки автобусов и электробусов", – предупредили в Дептрансе.

"Ныряющий" циклон принес в понедельник в Москву снегопад. Ожидается, что по итогам дня в городе выпадет 1–3 миллиметра осадков. Снег, предположительно, будет идти до конца рабочей недели.

В ближайшие двое суток температура воздуха в городе будет варьироваться от 1 до 3 градусов мороза, что на 5–6 градусов выше нормы. Похолодание начнется в среду: в крещенскую ночь столбики термометров опустятся до -10 градусов.

Погода,Новости Москвы,Общество,
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