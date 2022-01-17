Москву накрыл снегопад

"Ныряющий" циклон принес в Москву снегопад. Ожидается, что в понедельник в столице выпадет 1–3 миллиметра осадков. Снег, предположительно, будет идти до конца рабочей недели.
По прогнозам синоптиков, понедельник станет самым теплым днем текущей недели. Временами температура воздуха может подниматься выше нуля. Похолодание ожидается к среде: столбики термометров опустится до -10 градусов.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 17 и 18 января температура воздуха в городе будет варьироваться от 1 до 3 градусов мороза, что на 5–6 градусов выше нормы. Атмосферное давление упадет до 725 миллиметров ртутного столба.
Ранее в понедельник в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается образование гололедицы, порывы ветра будут достигать 15–17 метров в секунду.
Предупреждение о ветре в столичном регионе действует до 21:00 18 января, о гололедице – до 12:00 18 января.