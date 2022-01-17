Москву накрыл снегопад

"Ныряющий" циклон принес в Москву снегопад. Ожидается, что в понедельник в столице выпадет 1–3 миллиметра осадков. Снег, предположительно, будет идти до конца рабочей недели.

Фото: Агентство "Москва"/Артем Рамазани-Зубов Агентство "Москва"/Артем Рамазани-Зубов

По прогнозам синоптиков, понедельник станет самым теплым днем текущей недели. Временами температура воздуха может подниматься выше нуля. Похолодание ожидается к среде: столбики термометров опустится до -10 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 17 и 18 января температура воздуха в городе будет варьироваться от 1 до 3 градусов мороза, что на 5–6 градусов выше нормы. Атмосферное давление упадет до 725 миллиметров ртутного столба.

Ранее в понедельник в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается образование гололедицы, порывы ветра будут достигать 15–17 метров в секунду.