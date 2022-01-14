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10 часов назад

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 74-летней давности

В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 74-летней давности. Оно упало до 717,3 миллиметров ртутного столба, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос".

"Сегодня уже к 12.00 показания барометров в Москве оказались ниже рекордного значения этого дня, которое держалось с далекого 1948 года - 720,6 миллиметра ртутного столба. Метеорологи базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали 719,7 миллиметра ртутного столба", - рассказал синоптик.

По словам эксперта, падение атмосферного давления продолжается и к 14.00 оно достигло своего "дна" - 717,3 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, специалист отметил, что аномально низкого давления москвичей ожидает барическая пила - за сутки атмосферное давление повысится более чем на 10 единиц.

"Мало того, на таком аномально низком уровне, в состоянии циклонической депрессии, москвичи будут пребывать в течение шести часов - до 20.00, после чего, как только Центральную Россию пересечет холодный атмосферный фронт, столбики барометров обозначат стремительный рост в последующие сутки более чем на 10 единиц, формируя барическую пилу", - добавил синоптик.

Погода,Видео,РИА Новости,
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