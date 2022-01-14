"Мало того, на таком аномально низком уровне, в состоянии циклонической депрессии, москвичи будут пребывать в течение шести часов - до 20.00, после чего, как только Центральную Россию пересечет холодный атмосферный фронт, столбики барометров обозначат стремительный рост в последующие сутки более чем на 10 единиц, формируя барическую пилу", - добавил синоптик.