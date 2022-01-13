Москвичей предупредили о тяжелой климатической пятнице

Она уточнила, что в четверг вечером начнется снегопад, который усилится в пятницу. Ожидается, что в городе выпадет от трех до пяти миллиметров осадков. При этом порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Однако, по словам Поздняковой, уже ночью в субботу начнется потепление.