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50 минут назад

Синоптик предупредила москвичей о тяжелой климатической пятнице

Москва попадет в ложбину глубокого циклона в пятницу, 14 января, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова газете "Известия".

Москвичей предупредили о тяжелой климатической пятнице
Фото: ТАССТАСС

Она уточнила, что в четверг вечером начнется снегопад, который усилится в пятницу. Ожидается, что в городе выпадет от трех до пяти миллиметров осадков. При этом порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Однако, по словам Поздняковой, уже ночью в субботу начнется потепление.

"Температура воздуха составит -2...-4 градуса, днем – до -5 градусов. Местами ожидается мокрый снег и оттепель. В воскресенье будет такая же картина. В целом температура до конца недели будет выше климатической нормы", – подчеркнула синоптик.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала 2022 года. В 06:00 на главной метеостанции ВДНХ зафиксировали -19 градусов, а в Тушине – -20,6 градуса.По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, североатлантический циклон "Эльза", пришедший в Москву, обрушит атмосферное давление. Он уточнил, что показатели опустятся на 15 единиц и к концу дня достигнут 730 миллиметров ртутного столба.

Погода,Новости Москвы,Татьяна Позднякова,газета "Известия",
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