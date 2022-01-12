В ночь на пятницу, 14 января, в Москве ожидается резкий перепад атмосферного давления, пишет РИА Новости со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Он рассказал, что в конце рабочей недели ожидается понижение давления на 25-30 миллиметров ртутного столба, а также резкое повышение температуры воздуха. Это произойдет в связи с приходом в Россию мощнейшего циклона. «Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу приблизится к Москве. Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов», — сказал Вильфанд.
Также Гидрометцентр сообщает, что в среду, 12 января, температура воздуха днем в Москве составит до минус 12 градусов. В ночь на четверг может похолодать до минус 19 градусов.
Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о падении на барическое днище.