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22 часа назад

Погода в Москве: Москвичей предупредили о резком перепаде давления и потеплении

В ночь на пятницу, 14 января, в Москве ожидается резкий перепад атмосферного давления, пишет РИА Новости со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он рассказал, что в конце рабочей недели ожидается понижение давления на 25-30 миллиметров ртутного столба, а также резкое повышение температуры воздуха. Это произойдет в связи с приходом в Россию мощнейшего циклона. «Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу приблизится к Москве. Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов», — сказал Вильфанд.

Также Гидрометцентр сообщает, что в среду, 12 января, температура воздуха днем в Москве составит до минус 12 градусов. В ночь на четверг может похолодать до минус 19 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о падении на барическое днище.

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