Он рассказал, что в конце рабочей недели ожидается понижение давления на 25-30 миллиметров ртутного столба, а также резкое повышение температуры воздуха. Это произойдет в связи с приходом в Россию мощнейшего циклона. «Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу приблизится к Москве. Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов», — сказал Вильфанд.