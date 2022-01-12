Голикова назвала данные о спаде заболеваемости ковидом в России "не совсем реалистичными"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спад заболеваемости ковидом, который наблюдается в России в последнее время, может быть связан со снижением уровня охвата тестированием населения на коронавирус. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"По итогам первой недели наступившего года уровень заболеваемости в РФ составил 76,3 случая на 100 тыс. населения, это снижение на 19,4% по сравнению с последней неделей 2021 года. Но эта ситуация не вполне реалистична, поскольку на протяжении последних недель до окончания 2021 года и на первой неделе 2022 года несколько снизился в ряде регионов уровень охвата тестированием. И на первой неделе уровень тестирования составил 239 на 100 тыс. населения, снижение уровня тестирования допущено в 66 субъектах РФ", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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Голикова напомнила, что нормативный уровень, который установлен Роспотребнадзором, составляет 300 на 100 тыс. человек. "Вчера на координационном совете под руководством Михаила Владимировича (Мишустина - премьер-министра РФ - прим. ТАСС) мы детально рассматривали вопрос тестирования, и председателем правительства было дано поручение всем регионам страны обеспечить нормативный уровень. И более того, не просто обеспечить, но и превысить его. Здесь может быть только один понятный аргумент - ранее выявление заболевания позволяет предотвратить распространение инфекции и оказать временную помощь, и лечение", - заключила она.

В ближайшее время в регионы дополнительно поставят 3 млн тест-систем на коронавирус.

Сейчас, по ее словам, уже поставлено 810 тыс. тест-систем в 25 регионов РФ.

"В ближайшее время, прямо вот совсем, планируется поставить три миллиона тест-систем, сейчас уже поставлено 810 тысяч тест-систем в 25 регионов страны", - сказала она.

Голикова также сообщила, что сейчас готовится новое решение правительства о выделении средств для поставки по 3,5 млн экспресс тест-систем в месяц в первом полугодии 2022 года.