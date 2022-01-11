Москвичей призвали готовиться к барическому«днищу»

— Уже в течение текущего дня обозначится «обратный» суточный ход температуры, когда днем станет холоднее, чем минувшей ночью. Дневная температура в Москве понизится до минус 11–13, а в предстоящую ночь морозы в городе окрепнут до минус 15–17. В среду днем в столице будет не выше минус 11–13, — заявил Тишковец на официальной странице в социальной сети Instagram.