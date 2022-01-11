На Москву обрушатся сильнейшие морозы

Самые сильные в наступившем году морозы обрушатся на Москву в ближайшие двое суток, а уже к 14 января жителей столицы ждет оттепель. Об этом заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, благодаря ветру, который «будет закачивать более студеные воздушные массы полярного происхождения», уже сегодня днем станет холоднее, чем прошлой ночью.
«Дневная температура в Москве понизится до минус 11-13, а в предстоящую ночь морозы в городе окрепнут до минус 15-17, в Подмосковье - минус 12-17 - на юге, и до минус 17-22 - на севере. Завтра днем в столице будет не выше минус 11-13, по области минус 10-15. Это самые низкие температурные показатели в наступившем году», - пояснил Тишковец.
При этом синоптик подчеркнул, что уже в пятницу, 14 января, в столице резко потеплеет, до нуля градусов, а атмосферное давление буквально «обрушится» с 757 до 720 миллиметров ртутного столба
«Такое аномальное падение атмосферного давления - в 37 миллиметров ртутного столба, самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», - заметил он.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил, что на протяжении всей недели в Москве будет облачная погода и снег. Наиболее сильные осадки ожидаются 13-14 января.