На Москву обрушатся сильнейшие морозы

«Дневная температура в Москве понизится до минус 11-13, а в предстоящую ночь морозы в городе окрепнут до минус 15-17, в Подмосковье - минус 12-17 - на юге, и до минус 17-22 - на севере. Завтра днем в столице будет не выше минус 11-13, по области минус 10-15. Это самые низкие температурные показатели в наступившем году», - пояснил Тишковец.