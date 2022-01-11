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2 часа назад

На Москву обрушатся сильнейшие морозы

Самые сильные в наступившем году морозы обрушатся на Москву в ближайшие двое суток, а уже к 14 января жителей столицы ждет оттепель. Об этом заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На Москву обрушатся сильнейшие морозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, благодаря ветру, который «будет закачивать более студеные воздушные массы полярного происхождения», уже сегодня днем станет холоднее, чем прошлой ночью.

«Дневная температура в Москве понизится до минус 11-13, а в предстоящую ночь морозы в городе окрепнут до минус 15-17, в Подмосковье - минус 12-17 - на юге, и до минус 17-22 - на севере. Завтра днем в столице будет не выше минус 11-13, по области минус 10-15. Это самые низкие температурные показатели в наступившем году», - пояснил Тишковец.

При этом синоптик подчеркнул, что уже в пятницу, 14 января, в столице резко потеплеет, до нуля градусов, а атмосферное давление буквально «обрушится» с 757 до 720 миллиметров ртутного столба

«Такое аномальное падение атмосферного давления - в 37 миллиметров ртутного столба, самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», - заметил он.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил, что на протяжении всей недели в Москве будет облачная погода и снег. Наиболее сильные осадки ожидаются 13-14 января.

Погода,Анатолий Цыганков,Евгений Тишковец,Росгидромет,РИА Новости,
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