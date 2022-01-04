Метеорологи предрекли погодное «цунами» в российских регионах

Теплый воздух Атлантики создаст погодное «цунами» в российских регионах. На территории Поволжья и Урала морозы сменятся оттепелью. О прогнозе погоды на ближайший период рассказал URA.RU Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «МЕТЕО».
«В первые дни января феноменально теплая погода наблюдалась в Западной Европе, вызвана она была притоком теплого воздуха с Азовских островов, практически из центра Атлантического океана, который сейчас неумолимо движется на европейскую территорию России, и создаст погодное „цунами“, потому что произойдет быстрый рост температур», - пояснил эксперт.
Шувалов отметил, что скачки температуры, подобные тем, что ожидаются на днях, встречаются редко.
«Например, еще утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается -25, -30 градусов, а уже утром 7 января в Уфе 0, а во второй половине дня в Екатеринбурге и Челябинске 0, +1. 9 января в Екатеринбурге вновь -20. 8 января в Тюмени и Омске ожидается 0 градусов. Хотя накануне, за 24 часа до этого, будут стоять -25, -30 градусные морозы».
В столичном регионе перепады будут меньшими. Но зато ожидается сильный снег, заносы, гололедица.
«Когда идет такой вал теплого воздуха, происходит не только подъем температур, но и наблюдаются сильные осадки. В средней полосе — Москва, Тула, Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, Поволжье — ожидаются обильные снегопады, мокрый снегПри этом температурный скачок в Москве будет менее заметный, с -10, -14 до 0, +2 градусов 5 и 6 января», - уточнил Шувалов.
Москва и Московская область в первый месяц 2022 года испытают и оттепель, и глубокое погружение в зиму. Все климатические события вместятся в первую неделю. Январь 2022 года во второй половине месяца обещает сохранить температурную стабильность, но погода будет редко радовать прояснением. Большой облачный циклон застрянет над центральными регионами до февраля.