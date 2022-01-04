Метеорологи предрекли погодное «цунами» в российских регионах

«Например, еще утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается -25, -30 градусов, а уже утром 7 января в Уфе 0, а во второй половине дня в Екатеринбурге и Челябинске 0, +1. 9 января в Екатеринбурге вновь -20. 8 января в Тюмени и Омске ожидается 0 градусов. Хотя накануне, за 24 часа до этого, будут стоять -25, -30 градусные морозы».