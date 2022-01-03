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6 часов назад

Москвичей предупредили о морозе и снегопаде

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил РИА Новости, что в москвичей на следующей неделе ждут морозы, а в среду, 5 января, поднимется штормовой ветер.

Москвичей предупредили о морозе и снегопаде
Фото: PixabayPixabay

По его словам, первый день января в Центральной России был теплым, однако уже в воскресенье, 9 января, температура вернулась к климатической норме.

При этом во вторник, 4 января, и в среду, 5 января, показания термометров и вовсе окажутся на два-три градуса ниже положенного.

«В столице ночами морозы окрепнут до минус 10-15, местами по региону до минус 15-20, а днем будет не выше минус пяти-десяти», — сказал Тишковец, добавив, что сохранится вероятность выпадения небольшого снега.

В среду, 5 января, будет штормовое ненастье.

«Москву атакует очень активный атлантический циклон с запада, который принесет с собой обильные и влажные снегопады с общим количеством осадков около десяти миллиметров, что составляет 25 процентов месячной нормы», — заявил синоптик, добавив, что порывы ветра будут достигать штормовых значений.

Ранее Тишковец заявил, что в феврале в Москве столбики термометров покажут на три градуса выше нормы, а в марте аномалия тепла может достигнуть и четырех градусов. По его словам, метеорологическая весна в столице может прийти преждевременно.

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