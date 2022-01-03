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46 минут назад

Синоптик предупредил москвичей о «завершении зимы» к февралю

В феврале в Москве столбики термометров покажут на три градуса выше нормы, а в марте аномалия тепла может достигнуть и четырех градусов, заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Синоптик пообещал жителям Москвы преждевременную весну
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, метеорологическая весна в столице может прийти преждевременно. Специалист предупредил, что «нормальная зима» завершится в городе вместе с январем.

«Это значит, климатический маятник во второй половине метеорологической зимы качнется в обратную сторону — из холода в тепло с частыми оттепелями, осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями», — подчеркнул синоптик.

В 2021 году о начале метеорологической весны объявили 25 марта. С этого дня в столице установилась температура выше нуля.
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