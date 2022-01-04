<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><font face="Georgia"><font size="5">Законы, тарифы и пенсии. Как изменилась жизнь россиян с 1 января 2022 года?</font><font size="3"><o:p></o:p></font></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><b><i><font face="Georgia" size="3">Как изменится МРОТ, что нового произойдет с порядком оформления больничного и сильно ли подорожает алкоголь? Об этих и других законах, нормах и правилах – в нашем материале.<o:p></o:p></font></i></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">На смену 2021 году пришел год 2022-й. Каким он будет - не знает пока никто, но кое-что уже известно. Например, изменения ждут российских пенсионеров, автомобилистов, вкладчиков банков, должников и будущих молодоженов. Об этих и других законах, нормах и правилах – в этом материале.</font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">В этом году жениться и подать на развод станет проще<o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Чтобы оформить брак, развод или получить свидетельство о рождении ребенка, можно будет обратиться в любой ЗАГС. Этот закон принят в июле прошлого года и вступает в силу с 1 января 2022-го.</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Кроме того, теперь в любой орган ЗАГС можно обратиться для регистрации усыновления, смерти, перемены имени, получения справок и дубликатов свидетельства, внесения изменений и исправлений, восстановления или аннулирования актовых записей.</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="/upload/medialibrary/0bf/3403643_3a5yrnxzid444sso.jpg" title="3403643_3a5yrnxzid444sso.jpg" border="0" alt="3403643_3a5yrnxzid444sso.jpg" width="450" height="300" /></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">О грустном: в России продолжится постепенное повышение пенсионного возраста<o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">В стране в этом году продолжится переходный период повышения возраста выхода на пенсию по старости. В первом полугодии года он составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин.</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">При этом если женщина имеет трудовой стаж 37 или более лет, она сможет выйти на пенсию как и раньше — в 55 лет. Мужчинам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь трудовой стаж не менее 42 лет.</font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">Изменится и сам порядок выплаты пенсий <o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Минтруд утвердил новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением. Они начали действовать с нового года.</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Изменения касаются порядка выплаты пенсий на территориях, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Проживающие там пенсионеры смогут получить выплаты раньше текущего месяца. Для этого потребуется написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд.</font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">Минимальный размер оплаты труда увеличился на 1098 рублей<o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">В декабре президент России Владимир Путин утвердил увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году с 12 792 до 13 890 рублей в месяц. Таким образом, повышение составит 1098 рублей.</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="/upload/medialibrary/a0b/7133bbd59a77534077c07ffbfcd99061.jpg" title="7133bbd59a77534077c07ffbfcd99061.jpg" border="0" alt="7133bbd59a77534077c07ffbfcd99061.jpg" width="450" height="300" /></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">Ряд детских пособий, привязанных к МРОТ и прожиточному минимуму тоже увеличились<o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">С 1 января вырастут ряд выплат на детей. Повышение затронет пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет. Индексация затронет ежемесячные выплаты малообеспеченным беременным женщинам, а также на детей до трех, от трех до семи и от восьми до 17-ти лет. Их точный размер устанавливается индивидуально в каждом регионе.</font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">Размер максимального пособия по безработице увеличат<o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Оно вырастет с 12 130 до 12 792 рублей. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным осенью.</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне прошлого года и составит 1,5 тысячи рублей.</font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">Больничные начнут оформлять иначе<o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">С начала этого года уходит в прошлое бумажный листок нетрудоспособности. С 2022 года электронный больничный стал обязательным. Теперь врач будет подписывать его электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования, пациент в этом случае получит выписку с номером цифрового бюллетеня.</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">С начала 2022 года уже не нужно будет сообщать на работу об уходе на больничный. Информация об этом из поликлиники поступит в Фонд социального страхования автоматически.</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="/upload/medialibrary/451/original_639e9dad5a11e801672fb75bc38fe3dd.jpg" title="original_639e9dad5a11e801672fb75bc38fe3dd.jpg" border="0" alt="original_639e9dad5a11e801672fb75bc38fe3dd.jpg" width="450" height="300" /></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">ФНС начнет получать от банков данные о доходах вкладчиков<o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Вкладчикам теперь не стоит забывать платить налоги на доходы по банковским депозитам. Они должны будут самостоятельно перечислять государству 13 процентов всех сумм, превышающих необлагаемый лимит.</font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">С начала 2022 года россиян ждет снижение ряда налогов<o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">С 1 января 2022 года от уплаты НДС освобождаются предприятия сферы общепита. Это затронет рестораны и другие объекты общественного питания, в том числе пункты выездного обслуживания.</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Кроме того, для компаний с числом работников более 250 человек уменьшатся ставки по страховым взносам. Так, налог с части вознаграждения свыше МРОТ по пенсионным взносам составит 10 процентов, по медицинским — 5 процентов, а по взносам на больничные снизится до нуля.</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Организации освобождаются от необходимости сдавать бухгалтерскую отчетность в другие госорганы, кроме налоговой инспекции по месту регистрации.</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Вводятся льготы по налогообложению компенсаций стоимости путевок на отдых, а также появится новый вид налогового вычета — на физкультурно-оздоровительные услуги.</font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">Алкоголь подорожает<o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">С 1 января алкогольный акциз вырастет на 4-5 процентов. По этой причине производители начали заранее покрывать ожидаемые убытки из-за потери спроса.</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img src="/upload/medialibrary/c44/4oi12qm6f8c.jpg" title="4OI12QM6F8c.jpg" border="0" alt="4OI12QM6F8c.jpg" width="450" height="300" /></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">Минимальная стоимость пачки сигарет тоже поднимется<o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">В России с 1 января единая минимальная цена пачки сигарет составит 112 рублей. Это значение ежегодно рассчитывает федеральное Министерство сельского хозяйства в соответствии формулой, установленной законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».</font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">Техосмотр для личных автомобилей россиян стал необязательным<o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Накануне Нового года вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта. Техосмотр для личных автомобилей россиян стал необязательным. При этом, техосмотр останется обязательным для такси и транспорта, который выполняет перевозку пассажиров, а также для личного автотранспорта, задействованного в служебных целях.</font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">Должникам запретили получать субсидии на оплату ЖКХ<o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Вступил в силу запрет на субсидии на оплату услуг ЖКХ для тех, у кого имеется подтвержденная судом задолженность по счетам.</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Аналогичные условия будут действовать для ряда льготных категорий граждан, которые получают не субсидии, а компенсации на оплату коммунальных услуг.</font></p> <p class="MsoNormal"><b><font face="Georgia" size="3">Подавать в суд теперь можно онлайн<o:p></o:p></font></b></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">С 1 января новый федеральный закон разрешает подавать в суд иски и иные документы в электронном виде. Документы могут быть поданы в суд через портал «Госуслуги» либо через иную информационную систему, определенную Верховным судом, а также через систему электронного документооборота участника процесса. <span> </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Фото из открытых интернет-источников</font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Georgia" size="3">Сергей Михневич</font></p>