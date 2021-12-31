Он отметил, что подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. Они начнут работу в 21:00, а затем проведут уборку снега в 6 утра 1 января, добавил он.

Ранее сообщалось, что погода в Москве ближе к окончанию года смягчится благодаря "дыханию Атлантики". 31 декабря в столице столбики термометров будут колебаться от -1°С до -6°С, а на следующий день потеплеет до нуля. В последнюю неделю года в Центральной России ударили морозы. Так, в ночь на понедельник, 27 декабря, температура воздуха опустилась до -13-15°С, в Подмосковье — до -12-17°С. Днем в столице было около -7-9°С, а в области — -6-11°С. Самая холодная погода отмечалась в ночь на среду, тогда минимальная температура была -15-20°С, местами по региону до -20-25°С.