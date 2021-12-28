Синоптик спрогнозировал "бледно-голубой" январь в России

Почти на всей территории России в январе ожидается отрицательная температура, поэтому прогностическая карта будет окрашена в бледно-голубой цвет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что температура будет около нормы. Значения выше многолетних ожидаются только на юго-востоке европейской части страны.

"Средний показатель января не говорит о том, что не будет резких перепадов температуры. Зима будет неровной, то есть с перепадами температуры", – цитирует Вильфанда РИА Новости .

Ранее Вильфанд сообщал, что в Москве в начале января 2022 года ожидаются потепление и оттепель. В субботу, 1 января, столбики термометров покажут на 4 градуса выше нормальных значений – от 1 до 6 градусов мороза. При этом 2 января температура будет колебаться в дневные часы в районе 0 градусов.