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1 час назад

Погода в России: Синоптик спрогнозировал "бледно-голубой" январь в России

Почти на всей территории России в январе ожидается отрицательная температура, поэтому прогностическая карта будет окрашена в бледно-голубой цвет. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик спрогнозировал "бледно-голубой" январь в России
Фото:  "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин

Синоптик подчеркнул, что температура будет около нормы. Значения выше многолетних ожидаются только на юго-востоке европейской части страны.

"Средний показатель января не говорит о том, что не будет резких перепадов температуры. Зима будет неровной, то есть с перепадами температуры", – цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее Вильфанд сообщал, что в Москве в начале января 2022 года ожидаются потепление и оттепель. В субботу, 1 января, столбики термометров покажут на 4 градуса выше нормальных значений – от 1 до 6 градусов мороза. При этом 2 января температура будет колебаться в дневные часы в районе 0 градусов.

Погода,Общество,РИА Новости,
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