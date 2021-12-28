В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
9 часов назад

Москвичам предсказали аномальную погоду в январе

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, январь начнется в Москве с температуры выше нормы на четыре градуса. Об этом пишет ТАСС.

Синоптик отметил, что погода в последнюю рабочую неделю уходящего года будет «прохладной, но комфортной».

«Почему комфортная? Существенного ветра не будет, температура во вторник прогнозируется на два градуса ниже нормы, в среду и четверг - примерно на четыре градуса ниже нормы. Но к выходным температура будет заметно повышаться», - рассказал Роман Вильфанд.

Так, в первый день 2022 года столбики термометров поднимутся на четыре градуса выше нормы, до 1-6 градусов мороза, уточнил он.

При этом уже со второго января начнется оттепель. Предварительные расчеты говорят о том, что температура днем будет около нуля градусов, пояснил Вильфанд.

В российском городе из-за морозов треснул мост

В ночь с 31 декабря на 1 января в столице ожидается слабый снег, южный ветер до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ожидается от 3 до 6 градусов ниже нуля. Высота снежного покрова в столице составит 25-28 см, что почти в 1,5 раза больше нормы.

Погода,Видео,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители