По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, январь начнется в Москве с температуры выше нормы на четыре градуса. Об этом пишет ТАСС.

Синоптик отметил, что погода в последнюю рабочую неделю уходящего года будет «прохладной, но комфортной».

«Почему комфортная? Существенного ветра не будет, температура во вторник прогнозируется на два градуса ниже нормы, в среду и четверг - примерно на четыре градуса ниже нормы. Но к выходным температура будет заметно повышаться», - рассказал Роман Вильфанд.

Так, в первый день 2022 года столбики термометров поднимутся на четыре градуса выше нормы, до 1-6 градусов мороза, уточнил он.

При этом уже со второго января начнется оттепель. Предварительные расчеты говорят о том, что температура днем будет около нуля градусов, пояснил Вильфанд.