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29 декабря

Синоптики предупредили о рождественских морозах в столице

После Нового года в столичный регион придет похолодание, в рождественские дни в Москве ожидаются морозы до -15 градусов, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первые дни января 2022 года Москве прогнозируются потепление. По его словам, 1 января, столбики термометров покажут на 4 градуса выше нормы – от 1 до 6 градусов мороза. Вильфанд добавил, что 2 января температура будет держаться в районе 0 градусов.

Погода,Татьяна Позднякова,
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