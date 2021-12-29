Синоптики предупредили о рождественских морозах в столице

После Нового года в столичный регион придет похолодание, в рождественские дни в Москве ожидаются морозы до -15 градусов, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первые дни января 2022 года Москве прогнозируются потепление. По его словам, 1 января, столбики термометров покажут на 4 градуса выше нормы – от 1 до 6 градусов мороза. Вильфанд добавил, что 2 января температура будет держаться в районе 0 градусов.