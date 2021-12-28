В Сочи россиянин заметил редкие и очень необычные линзовидные облака. Мужчина заснял природное явление на видео. Его публикует телеграм-канал "Сочи № 1".

На кадрах видно, как автор ролика поднимается вверх по возвышенности на "Розе Хутор". Он старается приблизиться к лентикулярному облаку, затем мужчина демонстрирует заснеженные горы, над которыми и происходит необычное явление.

Под видеозаписью говорится, что такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. РИА Новости сообщает, что редкие чечевицеобразные облака, появившиеся в горах в районе сочинского курорта "Роза Хутор", образуются в условиях высокой влажности и сильного ветра.

Синоптик курорта Адриан Коротеев пояснил, что природное явление, запечатленное на фото и видео отдыхающими, обычно является предвестником похолодания и осадков, поскольку образуется в условиях приближения атмосферного фронта. Он добавил, что чаще всего это происходит в горах, поскольку именно там "запутавшемуся" в гребнях воздуху приходится конденсироваться в облака. Синоптик уточнил, что чечевицеобразные облака еще называют лентикулярными и линзовидными.