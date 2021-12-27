Москвичам пообещали «скандинавскую зиму» в новогоднюю ночь

В Москве в новогоднюю ночь ожидается облачная погода, столбики термометров покажут минус 3 - минус 6 градусов, местами пройдет слабый снег. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег (0,1-1,1 мм), ветер южной четверти 4-9 м/с, температура воздуха в Москве - минус 3 - минус 6, по области - минус 2 - минус 7, что на 5 градусов теплее положенного. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм ртутного столба», - написал синоптик.
По его словам, высота сугробов в столице составит 25-28 см, это почти в 1,5 раза больше нормы.
«Ожидаемые слабые морозцы соответствуют комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм. Таким образом, погоду в российской столице в первую январскую ночь можно охарактеризовать как «еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами», - заключил Тишковец.