Москвичам пообещали «скандинавскую зиму» в новогоднюю ночь

«Москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег (0,1-1,1 мм), ветер южной четверти 4-9 м/с, температура воздуха в Москве - минус 3 - минус 6, по области - минус 2 - минус 7, что на 5 градусов теплее положенного. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм ртутного столба», - написал синоптик.