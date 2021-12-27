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2 часа назад

Москвичам пообещали «еврозиму» в Новый год

В новогоднюю ночь москвичей ожидает еврозима скандинавского типа с мягкими морозами и глубокими сугробами. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«В новогоднюю ночь синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Скандинавией», — сказал синоптик.

В ночь с 31 декабря на 1 января в столице ожидается слабый снег, южный ветер до 4-9 метров в секунду. Температура в Москве от -3 до -6, в Подмосковье от -2 до -7. Атмосферное давление будет падать и составит 741 мм ртутного столба. Высота снежного покрова в столице составит 25-28 см, что почти в 1,5 раза больше нормы, по области от 24 см на западе до 36 см на востоке.

«Ожидаемые слабые морозцы соответствуют комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм», — добавил Тишковец.

Погода,Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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