В российском городе из-за морозов треснул мост

Прокуратура Владивостока начала проверку после сообщений о том, что Рудневский мост дал трещину. Как сообщили в пресс-службе ведомства, надзорный орган даст правовую оценку действиям администрации города в части содержания конструкции и обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов. Отмечается, что на мосту дежурят сотрудники ГИБДД.

Фото: ТАСС ТАСС

Информация о трещине, которая пересекла Рудневский мост, появилась в воскресенье. Вице-мэр города Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства вместе с представителями строительной компании обследовали деформационный шов. Осмотр показал, что конструктивные элементы моста в норме, опорные части находятся в штатном положении. Никаких разрушений и деформаций, которые могли повлиять на надежность сооружения, не обнаружено. По мнению специалистов, трещина появилась из-за аномальных морозов, она прошла только по асфальту.

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Рудневский мост был построен в 70-е годы прошлого века, возводился с нарушениями, так что ни одна комиссия не рискнула принять его в эксплуатацию. Тем не менее владивостокцы были вынуждены им пользоваться. Фактически мост является единственным связующим звеном между достаточно отдаленными друг от друга районами города - Баляева и Выселковой.

Ровно 10 лет назад, в декабре 2011-го, мост был закрыт для движения из-за частичного обрушения. За полгода мостостроители восстановили опорные части сооружения и деформационный шов между 15-й и 16-й опорами, заменили металлические элементы на более долговечные резиново-опорные части, уложили новое асфальтобетонное покрытие, и мост снова был открыт для автомобилистов.