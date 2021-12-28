Москвичам пообещали мороз до конца года

По данным источника, во вторник, 28 декабря в столице будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от минус 10 до минус восьми градусов, по области от минус 13 до минус восьми. Ветер — западный от двух до семи метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов.