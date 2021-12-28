Москвичам пообещали мороз до конца года

Москвичам пообещали морозную погоду в последние дни декабря. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
По данным источника, во вторник, 28 декабря в столице будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от минус 10 до минус восьми градусов, по области от минус 13 до минус восьми. Ветер — западный от двух до семи метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов.
До конца года в московском регионе сохранится морозная погода. Температура в ночные часы будет колебаться от минус 15 до минус 10, днем от минус 10 до минус пяти градусов. Атмосферное давление начнет расти.
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