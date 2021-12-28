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11 часов назад

Погода в Москве: Москвичам пообещали мороз до конца года

Москвичам пообещали морозную погоду в последние дни декабря. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Москвичам пообещали мороз до конца года
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По данным источника, во вторник, 28 декабря в столице будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от минус 10 до минус восьми градусов, по области от минус 13 до минус восьми. Ветер — западный от двух до семи метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов.

До конца года в московском регионе сохранится морозная погода. Температура в ночные часы будет колебаться от минус 15 до минус 10, днем от минус 10 до минус пяти градусов. Атмосферное давление начнет расти.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь.

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