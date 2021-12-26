Россиян предупредили о возвращении морозов

В Центральной части России вновь ожидают наступления морозов. В Москве в ночь на среду будет минус 20 градусов, что станет недельным минимумом. При этом 31 декабря и в новогоднюю ночь погода будет более комфортной — шесть градусов ниже 0, а 1 января — около 0, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости.

Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения, — отметил он.

По его словам, в ночь на понедельник в Москве температура воздуха понизится до минус 13-15 градусов, в Подмосковье до минус 12-17. Днём воздух не прогреется выше минус 7-9 и минус 6-11 градусов по региону. Во вторник придёт антициклон, благодаря чему постепенно начнёт теплеть. Ночь на среду, в условиях малооблачной погоды, станет самой морозной. Температура понизится до минус 15-20 градусов, местами по региону до минус 20-25. Днём будет минус 8-13, отметил синоптик.