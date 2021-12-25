Высота сугробов в Москве превысила 30 см. На ВДНХ этот показатель достиг 25 см, в центре — 29 см, на северо-западе — 31 см. При этом снег продолжит идти весь день.

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В столице везде ведутся работы по очистке от снега улиц и дворов, парковочных мест и межквартальных проездов.

Под особым контролем городских служб находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, соцобъектам.