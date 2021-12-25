Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт

Из-за сильного снегопада в столице Дептранс Москвы порекомендовал жителям города пересесть на общественный транспорт и быть внимательнее на дорогах.

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По состоянию на 10:45 субботы, 25 декабря, движение в городе оценивается в шесть баллов. По информации пресс-службы ведомства, снегопад затрудняет движение автомобилей. «Просим по возможности пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшие трудности движения будут наблюдаться в центре столицы, а также на участках с подъемами: эстакадах, мостах и других. В Дептрансе также предупредили, что во время движения водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

Ранее сообщалось, что в последние выходные 2021 года жителей Москвы и Подмосковья ожидают сильный снег и мороз. В ночь на субботу, 25 декабря, в столице столбики термометров покажут до минус 12 градусов, в Подмосковье — до минус 15.